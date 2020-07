Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mehrere Gullideckel entfernt/Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Rüsselsheim (ots)

Ein Autofahrer bemerkte in der Nacht zum Donnerstag (23.07.), gegen 4.30 Uhr, dass auf dem Dr.-Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Bischofsheim von Unbekannten mehrere Gullideckel am Straßenrand entfernt und neben die Fahrbahn geworfen wurden. Der Mann setzte drei Gullideckel gleich selbst wieder ein. Eine Polizeistreife entdeckte bei der Überprüfung anschließend zwei weitere entfernte Kanalabdeckungen in der Kupferstraße. Die Unbekannten warfen diese beiden Gullideckel von einer in der Nähe befindlichen Brücke auf den Kurt-Schumacher-Ring. Einer davon ging hierbei zu Bruch.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06142/6960.

