Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zehn Fahrzeuge zerkratzt/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Zehn in der Donaustraße, in Höhe eines Einkaufsmarktes geparkte Fahrzeuge, wurden am Mittwoch (22.07.), in der Zeit zwischen 7.00 und 17.30 Uhr, von Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand an den Fahrzeugseiten zerkratzt. Die Ordnungshüter ermitteln nun wegen Sachbeschädigung.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

