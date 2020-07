Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt/Alsbach-Hähnlein: Vereinsheim und Baustelle im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt/Alsbach-Hähnlein (ots)

Eine Baustelle in der Seeheimer Straße und ein Vereinsheim "An der Gänseweide" rückten im Zeitraum zwischen Dienstag (21.7.) und Mittwoch (22.7.) in das Visier Krimineller.

Die Unbekannten machten sich an mehreren Containern auf der Baustelle zu schaffen. Mit Gewalteinwirkung gelangten sie ins Innere eines Containers und entwendeten hieraus einen Staubsauger.

Die Aufbruchsversuche eines Lagerraums auf dem Gelände des Vereinsheims scheiterten. Daraufhin suchten die Kriminellen das Weite.

In beiden Fällen entstand insgesamt ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern an.

Wer Hinweise zu den Sachverhalten geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/95090 zu melden.

