Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Rentner vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Ein Dokument

Darmstadt (ots)

Seit Dienstag (21.07.) wird wird der 73-jährige Günter Bernhard Arlt aus einem Krankenhaus in Darmstadt vermisst. Herr Arlt leidet an an einer psychischen Erkrankung und ist depressiv. Ein Suizidgefahr ist nicht ausgeschlossen. Er wird wie folgt beschrieben, 1,83 Meter groß, kräftig, Glatze bzw. nur wenige Haare. Er ist mit einer schwarzen Hose bekleidet. Zur Bekleidung ist derzeit nicht mehr bekannt.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Herrn Arlt bitte an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06151/969-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Für die Medien: Im Anhang ist als Download ein Foto des Vermissten als Word-Dokument beigefügt.

