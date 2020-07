Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Fahrzeug rollt in den Rhein

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Mittwoch (22.07.), gegen 10.50 Uhr, verständigten Passanten die Polizei und teilten mit, dass ein Transporter in der Dammstraße, am Altrhein, in den Fluss gerollt ist. Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr waren im Einsatz. Zunächst war nicht bekannt, ob Insassen im Fahrzeug waren. Durch den Einsatz von Tauchern der Feuerwehr konnte dies ausgeschlossen werden.

Der Fahrer des Fahrzeugs konnte in einem nahe liegenden Hotel ermittelt und zum Unfall befragt werden. Demnach hat er offenbar vergessen, die Handbremse anzuziehen. Das Fahrzeug rollte so rückwärts die leichte Neigung auf dem Parkplatz des Rheinufers herunter bis in den Rhein.

Beim Wegrollen prallte das Fahrzeug gegen eine Parkbank und beschädigte diese. Ein Radfahrer hatte dort gerade sein Fahrrad an diese Parkbank gelehnt Der Radler sah das Unheil gerade noch rechtzeitig kommen, konnte ausweichen und wurde nicht verletzt.

Aktuell dauern die Bergungsarbeiten vor Ort an. Nur mit Hilfe von schwerem Gerät dürfte die Bergung zu bewerkstelligen sein.

