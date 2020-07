Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Falsche Handwerker erbeuten Uhr und Geld

Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots)

Nachdem sich am Dienstagmittag (21.7.), gegen 13 Uhr, drei unbekannte Männer in der Elbinger Straße als Handwerker ausgegeben haben und hierbei eine Uhr und Geld erbeuteten, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Unter dem Vorwand Wasserleitungen überprüfen zu wollen, verschafften sich die angeblichen Handwerker Zutritt in die Wohnung der lebensälteren Dame. Während zwei Männer des Trios die Hausbewohnerin ablenkten, schaute sich der Dritte in den anderen Räumen des Hauses nach möglicher Beute um. Als in diesem Zusammenhang der Sohn zu Hause eintraf und das Treiben des Trios hinterfragte, suchten sie umgehend das Weite. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie eine Uhr und Geld im Wert von mehreren Hundert Euro.

Die drei Unbekannten trugen alle eine dunkle Arbeitshose. Zwei von ihnen sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Das Alter des dritten Mannes wurde auf 40 - 50 Jahre geschätzt, er soll zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß sein. Außerdem trug er eine braune Schiebermütze.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise sowie verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell