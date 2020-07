Polizeipräsidium Südhessen

Am Dienstagmorgen (21.7.), gegen 10 Uhr, kam es auf der Ringstraße zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Fahrradfahrerin.

Die 81-jährige Radlerin aus Roßdorf befuhr den Traisaer Weg in Richtung der Kreuzung Traisaer Weg/Ringstraße. Dort kollidierte sie nach derzeitigem Kenntnisstand mit einem Wagenlenker aus Ober-Ramstadt. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Klärung des Unfallgeschehens dauern derzeit an. Bei dem Aufprall wurde die 81-Jährige verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug des 67-jährigen Fahrers aus Ober-Ramstadt entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

