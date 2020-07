Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 5000 Euro Schaden nach Beschädigungen an Kirche

Groß-Gerau (ots)

Das Gelände der evangelischen Stadtkirche in der Kirchstraße geriet in der Nacht zum Dienstag (21.07.) in das Visier von Vandalen.

Die Unbekannten besprühten mit gelber Farbe mehrere Wände, eine Holzbank, ein Parkschild und Mauerpfosten. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt rund 5000 Euro.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau ermitteln nun wegen gemeinschädlicher Sachebschädigung und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06152/1750.

