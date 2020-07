Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Kriminelle versuchen Getränkeautomat aufzubrechen

Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots)

Nachdem Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (21.7.), gegen 0.55 Uhr, sich an einem Getränkeautomaten am Bahnhof in der St.-Peray-Straße zu schaffen machten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten mit Gewalteinwirkung an den Inhalt des Automaten zu gelangen. Ihr Vorhaben scheiterte, woraufhin sie die Flucht ergriffen.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560 zu melden.

