POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Dreimal gezündelt/Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Am Sonntag (19.07.), gegen 17.20 Uhr, brannte im Bereich der Integrativen Gesamtschule Mainspitze (IGS) Rasen und Gestrüpp. Betroffen war eine Fläche von zirka 30 qm. Anwohner beobachteten drei Kinder, welche kurz vor Wahrnehmung der Rauchentwicklung wegrannten. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.

Am Montag (20.07.), gegen 12.40 Uhr, wurde erneut der Brand von Rasen und Gestrüpp im dortigen Bereich gemeldet. Die Brandfläche war ähnlich groß wie am Vortag und die Feuerwehr hatte die Flammen auch in diesem Fall schnell unter Kontrolle.

Am Montag, gegen 17.50 Uhr, beobachtete dann ein Zeuge einen Mann im Bereich zwischen Damm und Rhein, ebenfalls in Nähe zur IGS, dabei, als dieser versuchte, rechtsseitig der Natorampe Schilfgras in Brand zu setzen. Das noch in der Entstehung befindliche Feuer konnte von dem Zeugen mittels einer Wasserflasche gelöscht werden. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß.

Der Tatverdächtige ist 30 bis 40 Jahre alt, hat kurze, graue Haare und war mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen, blauen Hose bekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

