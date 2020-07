Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter fordert Geld und schlägt zu

Augenzeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein 22 Jahre junger Mann ist am Montagnachmittag (20.7.) von einem bislang noch Unbekannten im Bürgerpark attackiert und ins Gesicht geschlagen worden. Gegen 16.45 Uhr war der 22 - Jährige als Fußgänger in Richtung Nordbad unterwegs, als der Täter unvermittelt aus einem Gebüsch sprang und den Darmstädter aufforderte sein Geld sowie sein Telefon herauszugeben. Nachdem der junge Mann der Forderung nicht nachkam, schlug der Kriminelle mehrere Male mit der Faust zu und traf den Darmstädter im Gesicht. Er wurde dabei leicht verletzt und im Anschluss in einem Rettungswagen ärztlich versorgt. Der Täter ergriff die Flucht. Er wurde als etwa 18 Jahre alt und circa 1, 70 Meter groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein blaues T-Shirt und eine dunkle Hose. Eine konkretere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Vor diesem Hintergrund suchen die Beamten der Ermittlunsggruppe-City Augenzeugen des Geschehens, die weitere Hinweise zu dem Flüchtenden geben können. Unter der Rufnummer 06151/9693610 nimmt die Polizei alles Sachdienliche entgegen.

