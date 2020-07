Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Soziale Einrichtung im Visier von Einbrechern

Täter entwenden Geld und Notebook

Darmstadt (ots)

Die Büroräume einer sozialen Einrichtung im Auwiesenweg sind am frühen Montagmorgen (20.7.), zwischen 0 Uhr und 1 Uhr in das Visier von Kriminellen geraten. Gewaltsam hatten sich die Täter Zugang zu dem Gebäude verschafft und nach Wertgegenständen gesucht. Mit ihrer Beute, zwei Tablets und Bargeld, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kripo in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das Kommissariat 21/22 zu erreichen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise entgegen.

