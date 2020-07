Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Auspuff viel zu laut und zahlreiche Mängel/Polizei zieht Fahrzeug aus dem Verkehr

Rüsselsheim (ots)

Auf einen BMW mit sehr lauten Auspuffgeräuschen wurden Beamte der Polizeistation Rüsselsheim bereits am vergangenen Donnerstag (16.07.), gegen 23.20 Uhr, in der Robert-Bunsen-Straße aufmerksam. Weil die Ordnungshüter zudem noch weitere Mängel an dem Fahrzeug eines 20 Jahre alten Mannes vermuteten, wurde der Wagen zwecks genauerer Untersuchung durch einen Sachverständigen sichergestellt und anschließend abgeschleppt.

Am Montag (20.07.) folgte nun die Überprüfung des Fahrzeugs. Das Standgeräusch wies anstatt der zulässigen 83 Dezibel 112 Dezibel auf und war damit viel zu laut. Zudem waren unter anderem die Bodengruppe vorne durchgerostet, die Fahrzeugfeder zu tief, der Motor undicht mit hohem Ölverlust und auch die Zulässigkeit der montierten Räder konnte nicht nachgewiesen werden. Der BMW wurde somit als verkehrsunsicher eingestuft. Die Betriebserlaubnis ist erloschen.

Neben den Kosten für das Gutachten und die Abschleppung drohen dem Besitzer nun auch ein Bußgeld sowie Punkte in Flensburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell