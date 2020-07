Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fenster der Stadtbibliothek von Unbekannten beschädigt

2000 Euro Sachschaden

Darmstadt (ots)

Einen Sachschaden von mindestens 2000 Euro haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (17.7) und Montag (20.7) am Gebäude der Stadtbibliothek in der "Große Bachgasse" verursacht. Am Montagmorgen waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei über den Schaden informiert worden. Nach ersten Ermittlungen hatten die Vandalen eine Eisenstange benutzt und damit die äußere Scheibe der Doppelverglasung eingeschlagen. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-3610).

