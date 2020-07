Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Brand eines Gartenschuppens

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Dienstag (21.07.) kam es gegen 02.45 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Brand eines Gartenschuppens, welcher zwischenzeitlich drohte auf das direkt angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Die beiden Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Durch die alarmierten Feuerwehren von Mörfelden und Walldorf konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Der Gartenschuppen wurde durch den Brand vollständig zerstört. Am angrenzenden Wohnhaus sowie einer Garage eines benachbarten Grundstücks entstand ebenfalls Sachschaden, der vorläufig auf mehrere zehntausend Euro geschätzt wird. Das betroffene Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar. Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Brandursache werden durch die Brandermittler beim Kommissariat 10 in Rüsselsheim übernommen.

Berichterstatter: POK Becker, Polizeistation Mörfelden-Walldorf

Matthias Brosch, EPHK und PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungsdienst

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151- 969 3030

oder

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell