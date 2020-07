Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: tödlicher Verkehrsunfall

Roßdorf (ots)

Am 20.07.2020 kam es um 17:34 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L 3104 zwischen Roßdorf und Ober-Ramstadt. Ein 37jähriger Mann aus Roßdorf fuhr mit seinem Kraftrad von Roßdorf nach Ober-Ramstadt. In einem Kurvenbereich (Linkskurve) kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und überschlug sich mehrfach. Der Kraftradfahrer erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Seine 36jährige Mitfahrerin aus Roßdorf wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Eine Unfallbeteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers wird bisher ausgeschlossen.

Zur Sachverhaltsaufklärung wurde seitens der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Verkehrsgutachter hinzugezogen. Die Straße war zwecks Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

Sachbearbeiter: PHK Göschka, Pst. Ober Ramstadt

