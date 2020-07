Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Hofheim: Sitzgarnitur gerät in Brand

Wer kann Hinweise geben?

Lampertheim-Hofheim (ots)

Zeugen meldeten am späten Samstagabend (18.7.), gegen 23.50 Uhr, den Brand an einer Sitzgarnitur auf einem Spielplatz in der Gartenstraße.

Mithilfe der freiwilligen Feuerwehr Hofheim konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnten Feuerwerkskörper den Brand verursacht haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der an dem Tisch und zwei Bänken entstandene Schaden, wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweise werden an die Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/94400 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell