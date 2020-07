Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Einbruch in Markt für Tierbedarf/Hoher Schaden

Riedstadt-Wolfskehlen (ots)

Ein Markt für Tierbedarf in der Lise-Meitner-Straße geriet in der Zeit zwischen Samstagabend (18.07.) und Montagmorgen (20.07.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam über das Dach Zugang in das Gebäude. Dort wurde anschließend ein Tresor aufgebrochen und das darin befindliche Geld entwendet. Die ungebetenen Besucher versprühten zudem den Inhalt eines Feuerlöschers am Tatort.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen, insbesondere aufgrund des rabiaten Vorgehens der Einbrecher, über 10.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

