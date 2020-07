Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Zeugen nach Baggerbrand gesucht

Pfungstadt (ots)

Nachdem ein Bagger am Sonntagmorgen (19.7.) im "Figline Valdarno-ring" brannte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Zeugen alarmierten gegen 10.35 Uhr die Einsatzzentrale, als sie die Flammen am Bagger entdeckten. Die freiwillige Feuerwehr Pfungstadt, die mit drei Einsatzfahrzeugen am Brandort war, konnte das Feuer schnell löschen. Am Bagger entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Wie es zum Brand kam, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

