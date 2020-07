Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Baustelle am Rondell/Polizei überwacht Geschwindigkeit

Groß-Umstadt (ots)

Im Bereich der derzeit auf der Bundesstraße 45, am sogenannten "Rondell", eingerichteten Baustelle zur Erneuerung der dortigen Fahrbahndecke, führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Sonntag (19.07.), in der Zeit zwischen 10.00 und 15.00 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen durch.

Insgesamt wurde über 1600 Autos und Motorräder von den Ordnungshütern angemessen. 369 Autofahrer und 33 Biker waren auf dem Streckenabschnitt, auf dem momentan maximal 50 km/h zulässig sind, zu flott unterwegs. Ihnen drohen nun Bußgelder und Punkte in Flensburg.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 100 Stundenkilometern. Vier Autofahrer erwarten nun Fahrverbote, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mindestens 41 km/h überschritten.

