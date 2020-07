Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Lastwagen kippt auf L3408 um

Fahrbahn mehrere Stunden gesperrt

Birkenau (ots)

Ein auf der Landesstraße 3408 umgekippter Lastwagen sorgte am Montagmorgen (20.7.), gegen 7.45 Uhr, bis in die Mittagsstunden für eine Vollsperrung.

Der 24 Jahre alter Fahrer aus dem Odenwaldkreis fuhr die Landstraße von Absteinach in Richtung Birkenau entlang. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein Insektenstich während der Fahrt dazu geführt haben, dass der Fahrer die Kontrolle über den Laster verlor und im Anschluss von der Fahrbahn abkam und umkippte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der 24-Jährige wurde durch die Besatzung eines Rettungshubschraubers erstversorgt und im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Genaue Angaben zur Höhe des Gesamtschadens können derzeit noch nicht gemacht werden, dürfte sich jedoch nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro beziffern.

Der 40-Tonner war mit Holzscheiten beladen, die bei dem Unfall neben der Fahrbahn landeten. Für die Aufräumarbeiten ist die Landstraße aktuell noch immer gesperrt.

