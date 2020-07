POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Südhessen

Wie erst am 20.07.20 bekannt wurde, kam es am Donnertag, den 16.07.20, gegen 16:00 Uhr, in Gernsheim, Bensheimer Str. auf dem Parkplatz der dortigen Verbrauchermärkten REWE/TOOM zu einer Unfallflucht. Eine 58-jährige Gernsheimerin lief als Fußgängerin auf dem Parkplatz und schob dabei ihr mitgeführtes Fahrrad. Dabei kam es zu einer Berührung mit einem PKW, der den Parkplatz aus Richtung Karlstr. kommend befuhr. Die Fußgängerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern, entfernte sich der PKW.

Hinweise an die Polizeistation Gernsheim unter 06258-93430.

