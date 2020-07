Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt-Steinbach: Unter Alkoholeinfluss mit Motorroller gestürzt/Kein Führerschein und ohne Kennzeichen

Mit einem nicht zugelassenen Motorroller ohne Kennzeichen stürzte ein 21 Jahre alter Mann am Freitagabend (17.07.), gegen 19.10 Uhr, auf einem Feldweg zwischen Steinbach und Steinbuch. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Roller entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 0,6 Promille an. Eine Blutuntersuchung muss nun zeigen, ob der 21-Jährige möglicherweise weitere Betäubungsmittel konsumiert hat. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich weiterhin heraus, dass der Mann nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Motorrollers verfügt.

Den jungen Mann erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

