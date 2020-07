Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Einbruchsversuch scheitert

Kriminelle hinterlassen Schaden von mehreren Tausend Euro

Groß-Bieberau (ots)

Ein Einfamilienhaus "Am Flutgraben" rückte am späten Sonntagabend (19.7.), gegen 23.55 Uhr, in das Visier Krimineller.

Um in das Gebäude gelangen, beschädigten sie durch Gewalteinwirkung unter anderem einen Zaun, Fenster und Türen. Durch ein Kellerfenster gelangten sie ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten sie mehrere Räume. Als der Alarm auslöste, suchten sie umgehend das Weite. Dennoch hinterließen die Unbekannten einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

