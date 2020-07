Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Autoaufbrecher hat es auf Geldschein abgesehen

Reichelsheim (ots)

Auf einen 20 Euro-Geldschein in einem auf dem Parkplatz am Pechofen abgestellten Smart hatte es offenbar ein Autoaufbrecher am Samstag (18.07.), in der Zeit zwischen 14.30 und 17.00 Uhr abgesehen.

Der Unbekannte schlug die Scheibe des Wagens ein und ließ anschließend die Banknote aus dem Innenraum des Fahrzeugs mitgehen.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530.

