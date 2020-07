Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Honig an Haustür angeboten und Geldbörse entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Lampertheim (ots)

Unter dem Vorwand Honig verkaufen zu wollen, hat sich ein bislang noch unbekannter Mann am Donnerstagmittag (16.7.) Zugang zu den Wohnräumen eines Einfamilienhauses in der Planckstraße verschafft.

Gegen 12.40 Uhr hatte der Täter am Haus geklingelt und seine Ware angepriesen. In diesem Zusammenhang fragte der Unbekannte auch nach vorhandenen alten Honiggläsern. Als die Bewohnerin in den Keller ging, um nach den Gläsern zu schauen, hielt der Kriminelle in Abwesenheit der Bewohnerin Ausschau nach möglicher Beute und entwendete eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten. Daraufhin flüchtete er unerkannt.

Der Flüchtige soll circa 1,75 Meter groß und um die 50 Jahre alt gewesen sein. Er hatte hellblonde Haare und war von kräftiger Statur. Während seiner Tat trug er Arbeitskleidung.

Die Polizei in Lampertheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell