Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Graublaues Pedelec im Wert von 3000 Euro gestohlen

Darmstadt (ots)

Auf ein graublaues Pedelec vom Herstelle Lapierre hatten es Diebe in der Nacht zum Sonntag (18.-19.7.) abgesehen. Mit einem massiven Faltschloss gesichert und an einem Briefkastenständer angeschlossen, stand das Fahrrad zum Zeitpunkt der Tat in der Brucknerstraße, als es in das Visier der Kriminellen geriet. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe hat ein Verfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrrades unter der Rufnummer 06151/9693810 entgegen.

