Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Mörfelden-Walldorf (ots)

Im Zeitraum 19.07.2020, 20:00 Uhr bis 20.07.2020, 06:15 Uhr kam es in der Rüsselsheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 12 in Mörfelden-Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw, Ford Focus, Farbe grau auf der Fahrerseite erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,00EUR. Bis dato nicht bekannter Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sachdienliche Hinweise erbeten an die PSt. Mörfelden-Walldorf unter Tel.: 06105-40060.

