Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zersägt, umgerissen und beschmiert

Unbekannte zerstören Hochsitz

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Sonntagabend (19.7.) haben Spaziergänger einen zerstörten Hochsitz in einem Waldstück nördlich der Landesstraße 3097, nahe eines Parkplatzes zwischen Kranichstein und Messel, entdeckt und die Polizei verständigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten noch unbekannte Täter den Hochstand zersägt, mit Farbe beschmiert und die Buchstaben A.L.F. auf das Holz gesprüht. Der Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mindestens 1000 Euro betragen. Der Tatzeitraum kann bislang noch nicht konkret eingegrenzt werden. Ein Zusammenhang zu den in Rüsselsheim, Dieburg und Münster vorgefundenen beschädigten Hochsitzen (wir haben berichtet) wird geprüft und kann nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo in Darmstadt (ZK10) übernommen und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Unsere Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4655110 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4648789

