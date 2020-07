Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Ober-Ramstadt: Ford Mustang beschädigt

Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Am Freitag, den 17.07.2020 zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des REWE-Markts in Ober-Ramstadt ein geparkter Ford Mustang durch ein vermutlich ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06154 / 6330 - 0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Maier, POK

