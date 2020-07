Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Reichelsheim: Pkw durch Einkaufswagen beschädigt/Zeugen gesucht

Reichelsheim (ots)

In der Sudetenstraße in Reichelsheim, auf einem Parkplatz des dortigen Einkaufsmarktes, wurde am 18.07.2020 von ca. 10:00 Uhr bis 10:15 Uhr ein grüner Pkw, der Marke Ford, vermutlich durch einen davonrollenden Einkaufswagen beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation in Erbach in Verbindung zu setzen. Insbesondere gilt dies für den Zeugen der der Geschädigten Angaben zum Unfall machen konnte, dessen Personalien jedoch unbekannt sind.

