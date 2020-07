Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lorsch (ots)

Am 15.07.20 ereignete sich zwischen 07:40 Uhr und 14:15 Uhr ein Verkehrsunfall in Lorsch in der Neckarstraße 17. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto an der vorderen linken Seite des Stoßfängers touchiert. Gibt es Zeugen, die einen Vorfall im genannten Zeitraum beobachten konnten oder Hinweise liefern können? Hinweise bitte telefonisch unter der 06252/7060 an die Polizeistation Heppenheim melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Heppenheim

Weiherhausstr. 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252 / 7060

SB. Emanuel Schell, i. A. Hohmann, PHK

