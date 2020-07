Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Ausgelaufenen Seifenlauge im Groß-Rohrheimer Kreisel Zeugen gesucht

Groß-Rohrheim (ots)

Am Mittwoch (15.07.) gegen 17:30 h befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich LKW, die B44 in Richtung Biblis. Im Groß-Rohrheimer Kreisel, Ausfahrt Kornstraße gelangte von diesem Fahrzeug geladene Seifenlauge auf die Fahrbahn. Nach bisherigem Ermittlungsstand war die Ladung nicht verkehrssicher verstaut. Die Fahrbahn wurde vorübergehend gesperrt und musste durch einen Spezialfirma gereinigt werden. Es entstanden Kosten in Höhe von ca. 5000,00 Euro. Hinweise zu dem bisher unbekannten Fahrzeug nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim entgegen.

