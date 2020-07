Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Zwei Autos im Visier von Unbekannten

Raunheim (ots)

Neben den zwei Diebstählen aus Fahrzeugen in der Friedrich-Ebert-Straße und der Forsthausstraße (wir haben heute berichtet), wurden der Polizei im Laufe des Tages noch zwei weitere ähnlich gelagerte Taten angezeigt.

In das Visier gerieten in diesem Zusammenhang in der Nacht zum Freitag (17.07.) zudem zwei im Finkenweg und in der Goethestraße geparkte Opel. In beiden Fällen verschafften sich die Täter auf bislang nicht bekannte Weise Zugang in die Fahrzeuge und durchsuchten dort anschließend die Innenräume nach Wertgegenständen. In beiden Fällen wurde nichts entwendet.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnumer 06142/6960.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4654666

