POL-DA: Bad König/Zell: Weidezaungerät gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Bad König (ots)

Ein an einer Weide im Rehbacher Feld, in der Nähe der ESA-Station, aufgestelltes elektrisches Weidezaungerät der Marke Patura, entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwochabend (15.07.)und Donnerstagnachmittag (16.07.).

Eine ähnlich gelagerte Tat ereignete sich bereits zwischen dem 8. und 9. Juli in der Nähe des Eichelshofs (wir haben berichtet).

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4648483

