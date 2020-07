Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Fenster hält Einbruchsversuch stand

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Bei einem Einbruchsversuch in einem Kindergarten in der Schillerstraße, hielt das Fenster dem kriminellen Vorhaben der Unbekannten stand. Der Sachverhalt wurde der Polizei am Freitagmorgen (17.7.) gemeldet und kann einige Tage zurückliegen. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit noch unbekannt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die Kriminellen mit Gewalteinwirkung durch ein Fenster ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Dieser Versuch scheiterte, woraufhin die Unbekannten flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen.

