Nachdem zwischen dem 2. und 3. Juli insgesamt 14 Hochsitze mutwillig im Bereich Rüsselsheim zerstört wurden (wir haben berichtet) wurden der Polizei zudem ein zersägter und besprühter Hochsitz in einer Feldschneise bei Darmstadt-Arheilgen, in der Eckhardwiesenstraße, gemeldet, sowie zwei weitere umgestoßene Hochsitze im Naturschutzgebiet Münster. Am Donnerstagmittag (16.7.) wurde der zersägte und mit den aufgesprühten Buchstaben "A.L.F." markierte Hochsitz in Arheilgen entdeckt. Demgegenüber wird die Tatzeit der beschädigten Sitze in Münster zwischen Sonntag (5.7.) und Dienstag (14.7.) eingegrenzt. Die Polizei schließt derzeit einen Tatzusammenhang der Ereignisse nicht aus. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit den Fällen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des ZK 10, unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4648789

