Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Katalysatoren im Visier von Kriminellen

Bischofsheim (ots)

Auf die Katalysatoren von drei älteren Fahrzeugen der Marke Opel hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Dienstag (14.07.) und Donnerstag (16.07.) abgesehen. Die Autos waren allesamt in der Böcklersiedlung geparkt und standen in der Ulmenstraße, der Platanenstraße sowie der Pappelallee.

Die Täter demontierten die Katalysatoren und flüchteten unerkannt. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

