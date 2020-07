Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Jugendhilfeeinrichtung

Darmstadt (ots)

In den zurückliegenden Tagen gerieten die Büroräume einer Jugendhilfeieinrichtung in der Helfmannstraße in das Visier Krimineller. Am Donnerstagmorgen (16.7.) waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden. Der Tatzeitraum dürfte ersten Erkenntnissen zufolge bis zum Donnerstag (18.6.) zurückreichen, in dem die ungebetenen Besucher über eine Grundstücksmauer das Gelände betraten und dort versuchten eine Tür aufzuhebeln. Der Versuch missglückte glücklicherweise und die Täter flüchteten. Durch ihr Vorgehen verursachten die Täter jedoch einen Schaden von mindestens 500 Euro. Die Darmstädter Kripo ermittelt. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten des Kommissariats 21/22 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell