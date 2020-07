Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Bäckerei überfallen

Täter flüchtet mit Tageseinnahmen

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Mittwochabend (15.7.) eine Bäckerei in der Grundstraße überfallen. Kurz vor Ladenschluss, gegen 17.45 Uhr, betrat der Kriminelle die Filiale und forderte die Tageseinahmen. Zum diesem Zeitpunkt befand sich die Verkäuferin alleine im Geschäft. Nach Erhalt der Beute flüchtete der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann über den Hinterausgang in unbekannte Richtung. Der Flüchtende wird als etwa 1,80 Meter groß und von "normaler" Statur beschrieben. Er hatte eine dunkle Haut. Neben einem rosafarbenen Mundschutz war er mit einer grauen Hose sowie einem grauen Oberteil mit Kapuze bekleidet.

Die Darmstädter Kripo (K10) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich zu melden. Die Erreichbarkeit des Kommissariats 10 ist unter der Rufnummer 06151/9690 gegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell