Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg/L3318: Tödlicher Unfall auf der L3318

Fahrzeug mit drei Insassen prallt gegen Baum

Otzberg/L3318 (ots)

Am Mittwochmittag (15.7.), gegen 12 Uhr, kam es auf der Landstraße 3318 zwischen Hering und Zipfen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 29 Jahre alte Fahrzeugführer mit seinen zwei Mitfahrerinnen von Hering nach Zipfen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer mit dem Wagen in einer dortigen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 29-Jährige und die 22 Jahre alte Insassin wurden nach bisherigem Kenntnisstand schwer verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die 54-jährige Beifahrerin erlitt durch den Aufprall so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell