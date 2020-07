Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Einbrecher im Schlafzimmer überrascht

Wer kann Hinweise geben?

Eppertshausen (ots)

Gerade als sich der Kriminelle am Dienstagmorgen (14.7.) im Schlafzimmer eines Mehrfamilienhauses im Odenwaldring nach Beute umschaute, wurde er von der Bewohnerin überrascht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich der Unbekannte gegen 9 Uhr über das geöffnete Fenster Zutritt zum Schlafzimmer. Dort durchsuchte er die Schränke und hatte es offensichtlich auf den Schmuck abgesehen. In diesem Moment begab sich die Bewohnerin in das Zimmer, um das Fenster zu schließen. Dort traf sie auf den ungebetenen Gast, der auf der Stelle das Weite suchte. Obwohl er von der Bewohnerin bei seiner Tat entdeckt wurde, gelang es ihm Schmuckstücke im Wert von mehreren Hundert Euro zu entwenden. Laut Zeugen flüchtete er in Richtung Ortseingang und fuhr dort mit einem dunklen Auto davon.

Der Flüchtige soll circa 1,75 Meter groß und um die 25 Jahre alt sein. Außerdem soll er kurze dunkelbraune Haare haben und dunkle Sportkleidung mit weißen Applikationen getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des flüchtigen Mannes geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

