Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Gewässerverunreinigung in Angelsee/Polizei sucht Zeugen

Biebesheim (ots)

Eine bislang nicht bekannte, vermutlich auf Erdöl basierende Flüssigkeit, leiteten Unbekannte am Dienstag (14.07.), in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 17.00 Uhr, in einen Angelsee hinter der Rheinhalle "Am Schüttengrund" ein.

Die Täter verschafften sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gewaltsam durch Herunterdrücken der Umzäunung Zutritt zum Uferbereich des Sees und leiteten offenbar mehrere Liter der Flüssigkeit, bei der es sich um Benzin-oder Dieselkrafstoff handeln könnte, in das Gewässer ein. Die Polizei nahm eine Gewässerprobe und ermittelt nun wegen Gewässerverunreinigung.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden.

