Bensheim (ots)

In Brand geratenes Gebüsch am Niederwaldsee hat am Dienstagabend (14.7.), gegen 22 Uhr, die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen.

Dort kam es nach derzeitigem Kenntnisstand durch einen zurückgelassenen Holzkohlegrill zu einem Brand auf einer Fläche von rund 20 Quadratmetern. Zeugen entdeckten zufällig die Flammen und informierten die Leitstelle. Durch die Löschmaßnahmen der Feuerwehr Auerbach konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen entstand auf der Grünfläche und dem umliegenden Gebüsch ein Schaden von circa 1000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 10 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060, in Verbindung zu setzen.

