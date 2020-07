Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Freibad im Visier Krimineller

Kassenhäuschen aufgebrochen

Wer kann Hinweise geben?

Lorsch (ots)

Das Freibad "Am Birkengarten" geriet in der Nacht zum Dienstag (13.-14.7.) in den Fokus von Kriminellen. Um an Beute zu gelangen, brachen sie mit Gewalt die Tür zum Kassenhäuschen auf.

Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und stießen auf Geld, welches die Kriminellen entwendeten. Mit einem Transponder und mehreren Tausend Euro im Schlepptau flüchteten sie unerkannt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen.

