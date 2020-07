Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Traisa: Kriminelle gehen leer aus

Polizei sucht Zeugen

Mühltal (ots)

Bei einem Einbruchsversuch am Dienstagnachmittag (14.7.) in ein Wohnhaus "Am Dippelshof" gingen die Kriminellen leer aus.

Die Unbekannten versuchten nach bisherigem Kenntnisstand gegen 15.30 Uhr die Tür des Einfamilienhauses aufzuhebeln, was ihnen misslang. Daraufhin suchten sie das Weite. An der Tür entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

