Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Garage aufgehebelt und Lastenrad entwendet

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Auf ein Lastenrad vom Hersteller Riese und Müller hatten es Diebe am Dienstag (14.7.) in der Zeit zwischen 8 Uhr und 19 Uhr abgesehen. Das Fahrrad war zum Zeitpunkt der Tat in einer Garage in der Dieburger Straße untergestellt. Gewaltsam verschafften sich die Täter Zugang zu dem Verschlag und ließen das blaue Fahrrad im Wert von rund 3000 Euro mitgehen. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrrades nimmt die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

