Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Gestohlene Handtasche entsorgt

Neckarsteinach (ots)

Nachdem ein Autoaufbrecher eine Handtasche aus einem geparkten Fiat Freemont gestohlen hatte, hat er das Beutestück auch schon wieder entsorgt. Die durchwühlte Tasche wurde am Dienstag (14.7.) von einem Stadtmitarbeiter in der Nähe des Tatortes in der Neckarstraße, zwischen der Hirschgasse und Gerbergasse, aufgefunden.

Im Laufe des Tages sind zwei weitere Anzeigen aus der Eichendorffstraße und "Am Pfaffenrain" bei der Polizei eingegangen. Alle Autos wurden in der Nacht zum Dienstag (14.7.) durchwühlt. Gestohlen wurde offensichtlich nichts.

Kein Wagen wurde beschädigt, so dass die Polizei derzeit davon ausgeht, dass die Fahrzeuge entweder nicht verschlossen waren oder mit dem Schließsystem Keyless-Go ausgestattet sind.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wendet sich direkt an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell