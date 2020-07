Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim/ Lampertheim: Zahlreiche Strafverfahren bei Kontrollen zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität eingeleitet

Viernheim/ Lampertheim (ots)

Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim führten gemeinsam mit zivilen Fahndern und Beamten der Bereitschaftspolizei am Montag (13.7.) sowie am letzten Mittwoch (8.7.) und Dienstag (7.7.) intensive Kontrollen in den Stadtgebieten zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität durch.

Unterstützt wurden die Beamten auch durch Rauschgiftspürhunde. Insgesamt wurden 19 Strafverfahren, überwiegend wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, aber auch wegen Fahrraddiebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

In Viernheim, im Heinrich-Lanz-Ring, konnten die Beamten am Montag bereits von Weitem den Geruch von Cannabis im Bereich des Parkdecks am dortigen Einkaufszentrum feststellen. Zwei 25 und 27 Jahre alten Männer versuchten noch die gerauchten Joints sowie Marihuana und Kokain im niedrigen Grammbereich wegzuwerfen. Der Entledigungsversuch ist jedoch von den eingesetzten Beamten beobachtet worden, so dass sie nicht um eine Anzeige herumkommen.

In der gleichen Straße wurden zwei 21 und 32 Jahre alten Männer aus Viernheim ebenfalls beim Rauchen eines Joints erwischt. Der 21-Jährige widersetzte sich der Festnahme und wurde wie sein Begleiter zunächst zur Anzeigenaufnahme mit auf die Wache genommen. Bei der Überprüfung des 32-Jährigen zeigte sich, dass er bereits wegen eines Drogenverstoßes zur Festnahme gesucht war. Für die Anordnung der Untersuchungshaft ist er am Dienstag (14.7.) einem Haftrichter vorgeführt worden.

In der Potters-Bar-Anlage endete für einen 20-Jährigen, der mit dem Moped seines Vaters unterwegs war, die Fahrt mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Vier Plomben mit weißem Pulver, bei dem es sich mutmaßlich um Drogen handelt sowie Cannabis in geringer Menge wurden bei zwei 27-Jährigen und einem 25 Jahre alten Mann auf dem Spitalplatz sichergestellt. Die Fahnder durchsuchten im Anschluss, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, noch die Wohnungen der Kontrollierten und fanden nochmals eine geringe Menge Marihuana sowie zwei Drogenpfeifen.

Einige Tage zuvor, an dem Mittwoch (8.7.), wurden 23 Personen kontrolliert und zwei Wohnungen im Stadtgebiet durchsucht. Im Bereich der Nibelungenstraße/ Kettelerstraße, OEG-Haltestellen "Am Kapellenberg" und "Am Tivoli", rund um die Örtlichkeit "Am Alten Bahnhof" in der Friedrich-Ebert-Straße, die Potters-Bar-Anlage sowie Santonévri-Platz stellten die Beamten über 13 Gramm Kokain und geringe Mengen an Marihuana und Heroin sicher. Zudem nahmen die Beamten 340 Euro und diverse Utensilien für den Drogenkonsum in behördlicher Verwahrung. Gegen vier Personen, die zwischen 54 und 67 Jahren alt sind, wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Ein 18-jähriger Radfahrer, der am OEG-Bahnhof gestoppt wurde, musste zu Fuß seinen Weg fortsetzen, weil sein Fahrrad gestohlen war. Das Rad wurde sichergestellt und gegen ihn Anzeige erstattet.

Mit über 14 Gramm Cannabis ist ein 22-Jähriger aus Lampertheim am letzten Dienstag (7.7.) in der Lampertheimer Parkstraße kontrolliert worden. Weil der Verdacht besteht, dass er mit den Drogen handelt, wurde er angezeigt. Sein 28 Jahre alter Bekannter aus Rheinland-Pfalz, mit dem er in einem VW Golf unterwegs war, hatte ein falsches Kennzeichen am Wagen montiert. Wegen Kennzeichenmissbrauchs und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wird er sich demnächst in einem Strafverfahren verantworten müssen.

