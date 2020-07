Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Berauschter Autofahrer in unfallbeschädigtem Fahrzeug/Polizei sucht Geschädigte

Gernsheim (ots)

Einen 23 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Beamte der Polizeistation Gernsheim am Montagmittag (13.07.), gegen 12.15 Uhr, in der Ringstraße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 23-Jährige offenbar unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 2,6 Promille an und zudem reagierte ein Test positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wurde im Anschluss zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle der Polizei untergebracht.

Das Fahrzeug des 23-Jährigen wies frische Schäden auf, die von der Polizei bislang keinem Unfallgeschehen zugeordnet werden konnten. Zeugen und etwaige Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06258/9343-0 bei der Polizei in Gernsheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell